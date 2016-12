Versicherungstipp: Alles Haftpflicht, oder was?

12.12.2016 Top hotel

Wird ein Gast zu spät geweckt, gießt ein Kellner Wein über die Jacke des Gastes oder stürzt eine Person bei Glätte vor dem Hotel, sind das alles Fälle für die Betriebshaftpflicht. Doch wie viel leistet die Versicherung tatsächlich?

Damit die Haftpflichtversicherung einen Schaden bearbeiten kann, muss dieser zeitnah gemeldet werden. Anschließend wird geprüft, ob und in welcher Höhe Ansprüche rechtmäßig sind. Abgedeckt sind sowohl Sach- als auch Personenschäden, die ohne Vorsatz entstehen. Entschädigt wird bei Sachschäden allerdings nur der Zeitwert, nicht der Wiederbeschaffungs- oder Neuwert (siehe § 249 BGB). Bei Bekleidung ist die Auslegung noch enger: Nach einem Urteil des AG Ludwigshafen vom November 1984 (2 a C 166/84) ist eine Entschädigung für beschädigte Kleidungsstücke zum Zeitwert von einem Drittel des Neuwertes gerechtfertigt.

Je nach Versicherung können auch Vermögensschäden unter die Regulierung fallen. Wird beispielsweise vergessen, einen Gast zu einer bestimmten Zeit zu wecken, tritt die Versicherung ein, wenn dadurch ein Geschäftstermin verpasst und ein Auftrag nicht erteilt wird. Sind Ansprüche nicht gerechtfertigt, wehrt die Haftpflichtversicherung die Ansprüche dem Geschädigten gegenüber ab – notfalls bis vor Gericht. Sollte man also unberechtigt verklagt werden, wird die Haftpflichtversicherung den Prozess führen und einen Rechtsanwalt stellen.

Aber nicht alle Schäden können über eine Haftpflichtversicherung abgedeckt werden. Schäden, die durch ein Kraftfahrzeug verursacht werden, sind nicht mitversichert. Auch Schäden an geliehenen Sachen oder Schäden, die Angestellte untereinander verursachen, sind vielfach ausgeschlossen. Allerdings können diese mittlerweile oft auch in den Versicherungsschutz eingeschlossen werden. Vorsatz, also ein mutwilliger Schaden an fremdem Eigentum oder anderen Personen, kann dagegen nicht versichert werden.

Tipp: Versprechen Sie im Schadenfall Ihrem Gast nichts, was Ihre Versicherung anschließend nicht hält und gehen Sie finanziell nicht in Vorleistung. Verweisen Sie den Gast lieber freundlich an Ihre Betriebshaftpflichtversicherung. Sprechen Sie Ihren Makler außerdem auf mögliche Deckungslücken wie den Einschluss von Schäden an gemieteten Sachen (beispielsweise für Catering notwendige Geräte) oder Internetmissbrauch durch Gäste an.

Autor: Alexander Fritz (B.A. Versicherungswirtschaft) ist Geschäftsführer der Fritz & Fritz Risikoberatung UG (Margetshöchheim). Er ist auf Risikomanagement-Konzepte und Pakete zur Unternehmensabsicherung für die Hotellerie spezialisiert. FRITZ & FRITZ GmbH Tel. 0931-468650

www.fritzufritz.de