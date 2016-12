Hotelmarkt Kuba: Iberostar-Doppel in Havanna

12.12.2016 Top hotel

Die spanische Hotelgesellschaft wird ab Januar 2017 die Verwaltung ihres zweiten Hotels, dem 352 Zimmer großen Riviera, in der kubanischen Stadt übernehmen.

Das Hotel liegt an der berühmten Uferpromenade Malecón in der kubanischen Hauptstadt und befindet sich in einem Gebäude, das dem Baustil in der Zeit um 1957 entspricht. Nach Abschluss der Umbauarbeiten im Januar 2017, wird das Hotel über 352 vollständig renovierte Zimmer verfügen. Auch weitläufige Gemeinschaftsbereiche sind vorgesehen und das Produkt- und Serviceangebot der Anlage wird den Qualitätsstandards des Unternehmens angepasst werden. Zudem soll im Hotel das bekannte Cabaret Copa Room, ein großer Theatersaal und eines der renommiertesten Lokale des Nachtlebens von Havanna, untergebracht werden.

Der Generaldirektor für Amerika von GRUPO IBEROSTAR, Enric Noguer, erklärte: „Dieses Hotel bedeutet für uns, dass wir unsere Präsenz in Havanna qualitativ mit einem historisch renommierten Hotel konsolidieren. Für IBEROSTAR ist Kuba eine Destination von enormer Bedeutung und ein wesentlicher Faktor unserer Expansionsstrategie. Deshalb setzen wir uns auch weiterhin dafür ein, in diesem Land ein wettbewerbsfähiges und qualitativ hervorragendes Unterkunftsangebot zu bieten.