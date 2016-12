Premier Inn/GBI AG: Zwei Hotelprojekte in Leipzig

12.12.2016 Top hotel

Die Premier Inn GmbH hat die Hälfte des im Mai erworbenen Grundstücks in der Leipziger Altstadt an den Hotel- und Projektentwickler GBI verkauft. Auf dem Gelände entstehen ein neues Premium-Economy-Hotel der Marke Premier Inn mit 186 Zimmern und ein Capri by Fraser mit 151 Apartments als gemeinsame Projektentwicklung.

Die Architekten RKW Rhode Kellermann Wawrowsky Architektur+Städtebau entwerfen auf dem Grundstück Ecke Brühl/Goethestraße das neue Premier Inn, die Nalbach + Nalbach Gesellschaft von Architekten mbH das neue Capri by Fraser. Für die Realisierung des Projekts haben sich die beteiligten Parteien im Vorfeld mit dem Gestaltungsforum der Stadt Leipzig abgestimmt. Die Bauanträge für die beiden Häuser und die gemeinsame Tiefgarage sind eingereicht. Die Eröffnung des Premier Inn in Leipzig ist für Anfang 2019 vorgesehen.

Die britische Hotelkette hat im Frühjahr dieses Jahres ihr erstes deutsches Haus in Frankfurt im Europaviertel eröffnet. „Mit unserem neuen Hotel in Leipzig blicken wir bereits dem zweiten Projekt mit der GBI AG entgegen. Ich freue mich auf eine erfolgreiche Realisierung und hoffe, bald weitere Standorte in Deutschland bekanntgeben zu können“, so Ian Biglands, Development Director Germany von Premier Inn.

Reiner Nittka, Vorstandssprecher der GBI AG zeigt sich besonders erfreut, weil das in Frankfurt bereits erfolgreich praktizierte Nebeneinander von Premier Inn und Capri by Fraser auch auf Leipzig übertragen werden kann. „Die unterschiedlichen Zielgruppen bei den Gästen ergänzen sich ideal.“