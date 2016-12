Gastro Vision: Neues Trendformat geht 2017 an den Start

12.12.2016 Top hotel

“Out of the Box” heißt das neue Format, das auf der Gastro Vision (17. bis 21. März) in Hamburg Premiere feiert und Themen abseits des Mainstream behandelt.

Gastronomie-Berater Jean-Georges Ploner und Multi Unit-Berater Tim Plasse werfen zusammen mit Lorenzo Bizzi und Frank Lottermann von der Agentur Nordisk Büro einen Blick in die Zukunft der Gastronomie, stellen neue Konzepte vor und verraten Tipps und Tricks.

Folgende Themen stehen auf der Agenda:

• Back of House: „Don't burn money in the kitchen! Optimierungspotenziale ausschöpfen“

• Digitalisierung: „Digital Ingredients - Gastronomie mit digitalen Zutaten“

• Communication: „Helvetica - medium rare? Grafikdesign im Restaurant“

• Social Media: „You cannot not communicate“ - Social Media für wen und wie?

• Staff: „The Generations x, y, z: Mitarbeiter - was kommt auf uns zu?“

• Trends: „Wht's nxt? Berichte aus Future Kitchen & Bar“

„Auf der Gastro Vision dreht sich alles um die Zukunft der Gastronomie. Darum freuen wir uns, mit den Global F&B Heroes Jean-Georges Ploner und Tim Plasse dieses neue Trendformat ins Leben zu rufen. Die Themenauswahl zeigt schon jetzt, dass es nicht nur vielfältig, sondern vor allem hochspannend wird“, sagt Gastro Vision-Veranstalter Klaus Klische. „Out oft he Box“ findet an allen Veranstaltungstagen statt. Neben den Kurzvorträgen geht es vor allem um den Austausch zwischen den Referenten und den Besuchern aus der Branche. Weitere neue Formate auf der Gastro Vision 2017 sind: „Digital Corner“, „Kitchen Club“ und „Spirits“.