Zuliefermarkt: progros baut Wachstum weiter aus

12.12.2016 Top hotel

Erneuter Zuwachs für die progros Einkaufsgesellschaft mbH: Die Arnstorfer Hotelgruppe mk | hotels hat sich mit ihren Hotels und gastronomischen Betrieben Ende November progros angeschlossen.

Der progros Einkaufspool wächst damit auf über 750 Hotels; insgesamt haben sich im Jahr 2016 über 60 neue Hotels für progros entschieden. Der neueste Zugang mk | hotels, die zum Bauunternehmen Lindner Group gehören, betreiben insgesamt sieben Hotels, unter anderem in Berlin, München, Frankfurt und Stuttgart.

Zu den weiteren Hotelzugängen im Einkaufspool der progros in diesem Jahr gehören unter anderem das Kameha Grand in Bonn, das Stue in Berlin, das Soulmade in München sowie das The Fontenay in Hamburg, das im kommenden Jahr eröffnet.