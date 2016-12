Neues Siebenquell GesundZeitResort: Thermenresort, Bürgerprojekt, Herzensangelegenheit

09.12.2016 Top hotel

Die stolze Summe von 60,2 Millionen Euro wurde in den vergangenen Jahren in das Siebenquell GesundZeitResort am Weißenstädter See investiert. Dass die Destination auch Branchen-Insidern nicht unbedingt geläufig ist – der Stausee befindet sich im Fichtelgebirge, rund 30 Kilometer nordöstlich von Bayreuth – muss kein Nachteil sein, schließlich gehört Entschleunigung zu den Eckpfeilern des 72.000 Quadratmeter großen Resorts.

Fernab von Großstädten, Autobahnen und Industriegebieten gelingt dies bekanntlich besonders gut – von daher hat das Projekt von Stephan Gesell, Geschäftsführender Gesellschafter der Gesell GmbH, die für den Bau und die Verwaltung des Resorts verantwortlich zeichnet, beste Voraussetzungen. »Wir sind Hotel, Therapie-, Präventionszentrum, Therme und Spa zugleich. Die Gesundheit jedes einzelnen Gastes ist für uns das allumfassende und zentrale Element – egal ob er als Tagesgast, Urlauber oder für gezielte Anwendungen ins Siebenquell kommt«, erklärt der Initiator. Das Siebenquell ist nicht nur Gesells Herzensprojekt, mit dem er 2012 an den Start gegangen ist, sondern zugleich ein lokales Bürgerprojekt: Von den rund 60 Millionen Euro stammen 14,5 Millionen Euro zum größten Teil aus Eigenkapital von Privatanlegern sowie Gewerbetreibenden aus der Region.

Das Vier-Sterne-Hotel des Resorts beherbergt 124 Zimmer, die mit einer durchschnittsgröße von 31 Quadratmetern sehr komfortabel ausfallen. Balkon oder Terrasse, Minibar, Flat-TV und WLAN gehören zum Standard. Das Resort besteht weiterhin aus einem medizinischen Therapiebereich, drei Restaurants, Businesslounge, Café, Bar sowie Tagungs- und Seminarmöglichkeiten. Hinzu kommen eine Schulungsküche für gesunde Ernährung, 840 Quadratmeter Beauty- & Spa-Area, Saunawelt mit Saunadorf, 1.500 Quadratmeter Wasserfläche in der Wasserwelt und ein Fitnessstudio. Herzstück ist der Bereich »GesundZeitReise« mit Mineralienbädern und Badelandschaften, welche die jahrtausendealte Badekultur zelebriert. Einen besonderen Gesundheitsaspekt verspricht zudem das fluoridhaltige Schwefel-Thermal-Heilwasser, das aus über 1.800 Metern Tiefe aus dem Erdinneren des Fichtelgebirges zutage befördert wird.

Infos:

Kategorie ★★★★

Geschäftsführender Gesellschafter Stephan Gesell

Logis 124 Zimmer und Suiten

Preise EZ ab 110 €, DZ ab 85 €