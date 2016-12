Fachschule Lausanne: IST stärkt mit einheitlichem Namen ihren Auftritt

Aus der «Internationalen Schule für Touristik» und der «Ecole Internationale de Tourisme» wird die «IST AG» in Zürich beziehungsweise in Lausanne die «IST SA». Die Namensanpassung erfolgt rückwirkend per 1. August 2016. Damit will sich die Schule stärker positionieren.

«Wir sind überzeugt, dass wir durch die Vereinheitlichung der beiden Namen auf ‹IST› und zusätzlich durch die Integration der beiden Standorte im Logo, unsere Positionierung als Gesamtschule besser zum Ausdruck bringen und somit stärken», begründet Hanna Rychener Kistler, CEO der Gesamtschule, die Namensanpassung.

Die notwendigen Logoanpassungen seien bereits im Gange. Auf das Angebot der Höheren Fachschule habe dieser Namenswechsel keinen Einfluss. Ebenso würden Leitung der Schule wie auch alle Mitarbeitenden unverändert bestehen bleiben, Leitung der Schule wie auch alle Mitarbeitenden.

Gleichzeitig mit der Anpassung wird auch der gemeinsame Internetauftritt ab sofort unter der neuen Domain www.ist-edu.ch auffindbar sein.

Quelle: HTR.ch