Hotelmarkt International: Banyan Tree und AccorHotels geben strategische Partnerschaft bekannt

08.12.2016 Top hotel

AccorHotels und Banyan Tree Holdings gehen eine langfristige Partnerschaft ein. Beide Unternehmen werden in der Entwicklung und im Management von Banyan Tree Hotels zusammenarbeiten. Darüber hinaus wird Banyan Tree Zugriff auf das weltweite Reservierungssystem und das Vertriebsnetz von AccorHotels erhalten und Teil des Kundenbindungsprogrammes „Le Club AccorHotels“ werden.

AccorHotels investiert eine Summe von rund 16 Millionen Euro in das in Singapur ansässige Unternehmen Banyan Tree. Beide Partner entwickeln dann gemeinsam weltweit die Marken, die zu Banyan Tree gehören. Diese Investition ist eine Pflichtwandelschuldverschreibung, die den AccorHotels einen etwa fünfprozentigen Anteil an Banyan Tree sichert. Accor hat außerdem die Option, zusätzlich fünf Prozent der Anteile zu kaufen.