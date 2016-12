Unternehmensführung: Neue Führungsstruktur im Quellness Golf Resort Bad Griesbach

08.12.2016 Top hotel

Das Quellness Golf Resort Bad Griesbach hat ab Januar 2017 eine neue Struktur in der Unternehmensführung. Im Zuge der Neuorganisation kommt die Verantwortung an die Front, dorthin, wo auch die Entscheidungen im Tagesgeschäft fallen und wo sie dadurch in Zukunft auch noch schneller fallen sollen. Die Entscheidungsebene wird dadurch deutlich flacher.

An der Spitze des Unternehmens steht ein aktiver Beirat aus dem Mehrheitsgesellschafter Dr. Hans-Dieter Cleven und dem Resortgründer und Gesellschafter Alois Hartl. Unverändert ist Jutta Gryska Geschäftsführerin.

Neu wurde folgenden Führungskräften Prokura erteilt: Irene Mayer-Jobst als Hotel-Regionaldirektorin, Christine Schelch, die nun mit Andy Gerleigner den Golfbereich leitet, sowie Roland Huber für das Controlling.