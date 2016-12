Integration: Estrel Berlin unterschreibt „Charta der Vielfalt“

08.12.2016 Top hotel

Am 6. Dezember erhielt das Estrel Berlin die Urkunde der „Charta der Vielfalt“. Damit bekennt sich das Berliner Unternehmen zu einem vorurteilsfreien Arbeitsumfeld, in welchem alle Mitarbeiter Wertschätzung erfahren, unabhängig von ihrer Nationalität, Religion, Herkunft oder ihrem Alter.

„Mit der Unterzeichnung der „Charta der Vielfalt“ wollen wir ein Zeichen setzen und auch offiziell unser Wertesystem nach außen hin sichtbar machen,“ so Ute Jacobs, Geschäftsführende Direktorin des Estrel Berlin. Insgesamt über 2.000 deutsche Unternehmen, darunter DAX-Konzerne und zahlreiche namhafte Firmen, unterschrieben bereits die „Charta der Vielfalt“, die von der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, Aydan Özoguz, gegengezeichnet ist.

Die Initiative „Charta der Vielfalt“ wurde 2006 von BP, Daimler, Deutsche Bank und Deutsche Telekom ins Leben gerufen und überzeugt seither Unternehmen davon für ein vorurteilfreies Arbeitsumfeld in ihren Organisationen einzutreten. Die Schirmherrschaft hat Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel inne.

Neben einem wertschätzenden Miteinander innerhalb der eigenen Unternehmensstrukturen, setzt sich Deutschlands größtes Hotel zudem für die Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt ein. Die Jobbörse für Geflüchtete und Migranten findet am 25. Januar 2017 bereits zum zweiten Mal statt. Das Estrel Berlin bietet gemeinsam mit der Agentur für Arbeit Berlin Süd, der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Berlin Partner, der IHK Berlin und visitBerlin Partnerhotels e.V., Flüchtlingen und Migranten eine Plattform, um sich über offene Jobanangebote und Ausbildungsstellen zu informieren und mit potenziellen Arbeitgebern in einen direkten Dialog zu treten.

„Die Jobbörse für Geflüchtete und Migranten ruft Berliner Unternehmen dazu auf sich ebenfalls für ein vorurteilsfreies Arbeitsumfeld einzusetzen und Flüchtlingen neue Perspektiven zu geben,“ so Thomas Brückner, Geschäftsführender Direktor des Estrel Berlin. Um mit positivem Beispiel voranzugehen, beschäftigt das Estrel Berlin selbst Geflüchtete und Migranten und offeriert jungen und motivierten Menschen aus der ganzen Welt ein breites Angebot an Ausbildungs- und Einstiegsmöglichkeiten.