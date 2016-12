08.12.2016 Top hotel

Die TUI Group hat das Geschäftsjahr 2015/16 erfolgreich abgeschlossen. Das operative Ergebnis in den Segmenten Reisen, Hotels und Kreuzfahrten ist nach Auskunft des Konzerns um 14,5 Prozent gewachsen.

Fokus auf dem Kerngeschäft, Investitionen in Wachstumsmärkte und eine deutliche Ergebnisverbesserung zeichnen die TUI Group auch im Geschäftsjahr 2015/16 aus. Die selbstgesteckten Ziele beim operativen Ergebnis (bereinigtes EBITA) wurden trotz zahlreicher geopolitischer Herausforderungen und Krisen übertroffen. Der weltweit führende Touristikkonzern mit Sitz in Hannover weist ein operatives Ergebnis von 1,001 Milliarden Euro aus (Vorjahr: 953 Millionen Euro) - ohne Berücksichtigung der Spezialisten-Sparte Travelopia, die wie angekündigt zum Verkauf steht und als aufzugebender Geschäftsbereich geführt wird.

Auf Basis konstanter Wechselkurse beträgt der Anstieg 14,5 Prozent auf 1,092 Milliarden Euro, mit Wechselkurseffekten fünf Prozent. Einschließlich Travelopia stieg das bereinigte EBITA auf 1,126 Milliarden Euro. Auf Basis konstanter Wechselkurse ergibt sich auch hier ein deutlicher Anstieg des operativen Ergebnisses um 12,5 Prozent, mit Wechselkurseffekten um 2,9 Prozent. TUI hatte im Dezember 2015 für die nächsten drei Geschäftsjahre (bis 2017/18) beim operativen Ergebnis ein Wachstum von durchschnittlich mindestens zehn Prozent pro Jahr in Aussicht gestellt. Mit der Vorstellung der Zahlen kündigt der Vorstand an, die Ergebnis-Prognose um ein weiteres Geschäftsjahr bis 2018/19 zu verlängern.

Der Vorstandsvorsitzende der TUI Group, Fritz Joussen, erklärt zur Vorstellung der Jahreszahlen: "TUI ist in guter Verfassung, der Kurs ist auf Wachstum ausgerichtet. Wir sind stark in Europa, setzen die Expansion bei eigenen Hotels insbesondere in Mexiko und in der Karibik fort und wollen langfristig auch von der Wachstumsdynamik in anderen Regionen der Welt profitieren, wo wachsende Mittelschichten das Reisen für sich entdecken.”