Tourismus Deutschland: Otto Lindner fordert Finanzierung der DZT

Seit Jahrzehnten arbeitet die Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) in Frankfurt mit einem knappen Budget. Die Finanzmittel aus dem Bundeswirtschaftsministerium wurden zwar regelmäßig um den Inflationsausgleich angepasst, weiter erhöht wurde der Betrag jedoch nicht. IHA-Vorsitzender Otto Lindner fordert in seinem Blog nun, dass die Politik ihrer Aufgabe im Sinne des Deutschlandtourimus nachkommen solle.

Die Frankfurter Marketingprofis machten „aus den gegebenen Mitteln auch das Beste, nämlich einen exzellenten Job“, so Lindner in seinem Blog. Schließlich boome der Incomingtourismus in den vergangenen Jahren und treibe so den gesamten Deutschlandtourismus an. Im Vergleich zu den Jahresbudgets anderer Länder für das Tourismusmarketing liegt Deutschland spürbar zurück:

Nationale Jahresbudgets 2015 für Tourismuswerbung (in Mio. Euro)

Deutschland 38,7

Frankreich 100,4

Großbritannien 63,3

Schweiz 55,1

Spanien 71,2

Österreich 50,0

„Und ausgerechnet in dieser Situation, wo sich auch für den deutschen Incomingtourismus in Zeiten des Terrors und der Krisen die konjunkturellen Vorzeichen einzutrüben beginnen, zettelt der Bundesrechnungshof eine Grundsatzdebatte über die Finanzierung der DZT an – und die Politik schweigt verdächtig und taucht ab“, wundert sich Otto Lindner weiter.

Der Bundesrechnungshof kritisiere in seiner Meldung an die Bundesregierung, dass das Wirtschaftsministerium einen Großteil des Etats finanziere (30,5 von 38,7 Mio. Euro). Der Bundesrechnungshof erwarte stattdessen ein neues Finanzierungskonzept für die DZT, in dem insbesondere die Mitgliedsbeiträge der Tourismusbranche deutlich steigen sollen, damit der Bund sein finanzielles Engagement entsprechend reduzieren könne.

Dabei sei die Finanzierung des Marketings für den Deutschlandtourismus eine öffentliche Aufgabe, vor allem aufgrund der kleinteiligen Strukturen des Tourismus in Deutschland. „… und sie zahlt sich sowohl für die Allgemeinheit als auch den Fiskus in Jobs, Investitionen, Image, Entwicklung ansonsten strukturschwacher Regionen und nicht zuletzt Steuereinnahmen aus“, so Otto Lindner. Der Hotelverband wolle das Thema Finanzierung der DZT in jedem Fall zu einem Entscheidungskriterium bei der Bundestagswahl machen.

Quelle: IHA.de