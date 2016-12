06.12.2016 Top hotel

Nach der großen Resonanz der vergangenen acht Jahre mit mehr als 1.500 Startern aus 15 Nationen findet am 5. und 6. April 2017 in Ischl die neunte Auflage der „Ski-WM der Gastronomie“ statt. Abschließendes Highlight der Veranstaltung: ein DJ Konzert auf der berühmten Top of the Mountain Bühne.

Austragungsort der "Ski-WM der Gastronomie" ist die Idalp in Ischgl, Start ist an beiden Tagen jeweils 10.30 Uhr. An zwei Wettbewerbstagen treten die Teilnehmer in den Kategorien „Hoteliers, Gastronomen, Köche, Hotelmitarbeiter, Hotelfachschüler und Gäste“ (5.4.) sowie „Sommeliers, Barkeeper, Kellner, Winzer und Zulieferer“ (6.4.) in zwei Durchgängen im Riesentorlauf gegeneinander an. Den Abschluss des sportlichen Teils der Veranstaltung bildet der Teamwettbewerb (Hotels, Restaurants oder Spezialteams), der an beiden Renntagen stattfindet.

Im Rahmen dieses Gipfeltreffens der Gastronomie versteht sich die "Ski-WM der Gastronomie" als internationaler Treffpunkt der Branche. Die Initiatoren der Veranstaltung sind Ischgl und Champagne Laurent-Perrier, unterstützt wird sie u.a. von S.Pellegrino/AcquaPanna, Nespresso, Backhaus Grimminger, Atomic, Palux, Coty Deutschland, Deutsche See und der Silvrettaseilbahn AG.

Weitere Informationen und Anmeldungen unter www.ski-wm-der-gastronomie.de