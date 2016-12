Hotelmarkt Stuttgart: Zwei neue Hotels für NOVUM in Stuttgart

06.12.2016 Top hotel

In guter Business nahe dem Stuttgarter Flughafen plant die NOVUM Hotel Group zwei Neubauten. Gemeinsam mit der MERKUR Development Holding als Projektentwickler entstehen im Stadtteil Fasanenhof zwei Häuser mit insgesamt 254 Zimmern. Die Eröffnung ist für 2019 geplant.

„Erstmals können wir eine Doppelentwicklung unserer Marken NOVUM Style Hotels und NOVUM LikeApart Hotels mit einem kompetenten Partner umsetzen“, freut sich David Etmenan, geschäftsführender Gesellschafter der NOVUM Group, über die Zusammenarbeit mit MERKUR.

Das trendige Boutique-Hotel Novum Style Hotel Fasanenhof wird 144 Zimmer mit neuesten technischen Innovationen bieten, das benachbarte Serviced Apartment Haus Novum LikeApart Hotel Fasanenhof 110 vollausgestattete moderne Zimmer mit hochwertigem Designer-Interieur. Die Kombination aus Businesshotel und Serviced Apartments für Langzeitaufenthalte gilt als wegweisend. So stehen Geschäftsreisenden die jeweils passenden Unterkünfte bereit. Im stark wachsenden Marktsegment der Serviced Apartments expandiert die NOVUM Hotel Group mit der Eigenmarke NOVUM LikeApart Hotels in ganz Deutschland.

Die Lage im südlichen Stuttgarter Stadtteil Fasanenhof ist dabei durch ihre Nähe zur Messe Stuttgart und dem Flughafen ideal. Die Erreichbarkeit der beiden NOVUM Häuser per S-Bahn und per Auto (über die nahe Autobahn A8) ist herausragend. Nur wenige Kilometer entfernt liegt auch das Stage Apollo Theater, in dem internationale Musical-Produktionen aufgeführt werden.