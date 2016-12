Hotellerie Schweiz: Leichter Übernachtungsrückgang im Sommer

06.12.2016 HTR

Von Mai bis Oktober verbuchten die Schweizer Hotels rund 20 Millionen Logiernächte. Das sind 0,2 Prozent weniger als in der Sommersaison 2015. Der Rückgang ist insbesondere auf die gebremste Reiselust der chinesischen Gäste zurückzuführen; die Schweizer blieben dem eigenen Ferienland treu.

Die Anschläge in Europa und die abgekühlte Konjunktur im eigenen Land drücken auf die Reiselaune der Chinesen. Zudem belasten erschwerte Visabedingungen für den Schengenraum das Reisen nach Europa. So kommt die Schweiz auf rund 20 Prozent weniger Übernachtungen von chinesischen Gästen als in der Vorjahressaison. Dies belastet den Tourismus im Alpenland, denn mit 760.765 Logiernächten sind die Chinesen die viertgrößte Gästegruppe nach den Deutschen, Amerikanern und Briten.

Schweiz Tourismus geht allerdings davon aus, dass schon bald wieder mehr Chinesen in die Schweiz reisen, wie Sprecher Markus Berger der Nachrichtenagentur sda sagte. Einerseits dürfte sich grundsätzlich das Sicherheitsgefühl verbessern. Andererseits positioniere sich besonders die Schweiz als sichere Destination. Bisher besuchten Chinesen das Land meist im Rahmen von Reisen durch Europa. Allerdings dürften die Gästezahlen laut Berger auf tieferem Niveau als in den Vorjahren wachsen.

Rückgang bei Briten, Europa erholt sich



Seltener legten sich im Sommer ebenfalls die Briten in Schweizer Hotelbetten (-0,8 Prozent). Auch hier erwartet Schweiz Tourismus keinen längerfristigen Rückgang. Nach dem Brexit-Entscheid hat zwar das Pfund an Wert verloren. Damit seien allerdings Ferien generell teurer, nicht nur in der Schweiz, sagte Berger.

Die Talsohle bereits durchschritten hat laut Schweiz Tourismus der Markt Europa. Nach dem Frankenschock habe inzwischen eine Erholung eingesetzt, sagte Berger. Nun werde die Qualität wieder mehr gewürdigt. Die deutschen Besucher übernachteten 2,2 Prozent häufiger in Schweizer Hotels. Einen starken Zulauf gab es aus den Niederlanden (7 Prozent), Spanien (4,9 Prozent) und Österreich (5,1 Prozent). Weiterhin steigt zudem die Zahl der amerikanischen Gäste (4,7 Prozent). Der vermehrte Gästeandrang aus Europa und den USA vermochte allerdings im Sommer den Rückgang aus Asien nicht auszugleichen. Insgesamt ging die Zahl der Übernachtungen ausländischer Gäste um 1,3 Prozent auf 11,2 Millionen zurück.

Die Schweizer Hotellerie verzeichnete in den Sommermonaten Mai bis Oktober mit knapp über 20 Millionen Logiernächten einen Rückgang um 0,2 Prozent (-32.624). Einen stärkeren Einbruch verhinderten inländische Gäste, die das sonnige Wetter in der Schweiz insbesondere in den Bergen genossen. Sie übernachteten 1,3 Prozent häufiger in Hotels und Kurbetrieben. „Die Schweizer bilden eine solide Stütze für den Tourismus“, sagte Berger.

Quelle: htr.ch