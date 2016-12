02.12.2016 Top hotel

Trends, neue Konzepte und Netzwerken – das stand auf der Agenda des jüngsten GBZ-Trendforum Hotellerie & Gastronomie, zu dem rund 100 Branchenexperten aus ganz Deutschland ins Gastronomische Bildungszentrum nach Koblenz gekommen sind. Topaktuelle Themen greifbar zu machen und Inspiration für die Branche zu geben – das stand im Mittelpunkt des Treffens.

Nach umfangreichen Umbaumaßnahmen hat das Gastronomische Bildungszentrum (GBZ), gemeinsam mit der Industrie- und Handelskammer Koblenz, am 28.11. erstmals zum Trendforum eingeladen. „Unsere Zielgruppe für diese Veranstaltung waren Führungskräfte aus Hotellerie, Gastronomie und der Tourismusbranche“, erklärt Dr. Sabine Dyas, Geschäftsführerin des GBZ. Aufgezeigt wurden Trends und Entwicklungen der Branche, hier sind wir als hochspezialisierte Bildungseinrichtung ganz nah am Markt, so Dyas weiter.

Den Teilnehmern bot sich eine spannende Kombination aus praxisnahen Vorträgen und innovativen Workshops. Die Themen reichten von neuen Gastrokonzepten, Mitarbeiterbegeisterung, Craft-Beer, Flavour Pairing bis zu Virtual Reality im Hotelmarketing. Branchenexperten wie Pierre Nierhaus, Thomas Pütter, Matthias Kliemt, Bastian Hiller und Heiko Antoniewicz waren mit dabei.

„Gemeinsam mit diesen Fachleuten bieten wir Expertise, Motivation, Kreativität, Begeisterung und Leidenschaft für eine Branche, die sich in ständiger Dynamik befindet“, erläutert Yvonne Pauly, Leiterin der Hotelmanagement-Akademie im GBZ, die das Forum fachlich verantwortet, den Ansatz des Forums. „Neben Fakten zu Strategien und Konzepten, gab es während des gesamten Tages immer wieder die Möglichkeit zum fachlichen Austausch untereinander und die Erfahrung lehrt, dass auch dies ein wertvoller Input ist“, so Yvonne Pauly weiter.

Arbeitsprogramm und Netzwerken wurde durch Craft-Beer-Tasting, Wein- und Spirituosen-Degustation sowie eine Küchenparty umrahmt, gestaltet von den jungen, regionalen Sterneköchen: Mike Schiller (Schiller´s Restaurant im Hotel Stein in Koblenz) und der seit kurzem in Andernach wirkenden Sarah Henke (Restaurant Yoso in Andernach).

Infos: : www.gbz-koblenz.de