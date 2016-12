Pierre Gagnaire: Tschüss Waldorf Astoria – Hallo Capella

02.12.2016 Top hotel

Der Pariser Drei-Sterne-Koch Pierre Gagnaire beendet sein Engagement im Berliner Waldorf-Astoria, die Schließung des Restaurants "Les Solistes" ist beschlossen. Mit der Capella Hotel Group Asia hat Gagnaire aber bereits einen neuen Partner gefunden.

Das Sterben der Gourmetrestaurants in Berlin geht weiter: Nach dem „First Floor“ im Palace Berlin und dem „Vau“ von Kolja Kleeberg wird zum Jahresende das "Les Solistes" im Waldorf Astoria seine Tore schließen. Informationen des »Tagesspiegel" zufolge galt das Ein-Sterne-Restaurant nie als besonders gut besucht; als Alternative steht in dem Fünf-Sterne Haus das „Roca“ im Erdgeschoss parat, das frühere »Romanische Café«.

Der Pariser Starkoch selbst hat derweil eine neue Partnerschaft mit der Capella Hotel Group Asia bekanntgegeben. Comptoir Pierre Gagnaire, ein neues Restaurantkonzept von Gagnaire, wird in dem neuen Hotel Capella Shanghai angesiedelt sein, das sich in der Kulturerhaltungszone vom Stadtviertel Xuhui der Stadt Shanghai befindet. Die französische Brasserie und das Stadtvillen-Resort gehören zum Grundbesitz von Jian Ye Li und somit zum letzten Block der shikumen-Architektur, die auf die 1930er Jahre zurückgeht. Capella Shanghai und Comptoir Pierre Gagnaire werden voraussichtlich im März 2017 eröffnet.

Zur Person: Mit dem Titel als "Bester Chefkoch der Welt 2015" ausgezeichnet, feiert Gagnaire laut Angaben des französischen Magazins Le Chef dieses Jahr sein 50-jähriges Jubiläum als erfolgreicher und kreativer Koch. Unter der Leitung von Pierre Gagnaire gibt es weltweit 12 Restaurants mit insgesamt 13 Michelin-Sternen. Getreu seinem Motto "Mit Blick in die Zukunft und Respekt für die Vergangenheit" drückt sich Gagnaire über seine Kochkunst aus und ersetzt Wörter mit kulinarischen Kunstwerken. In der Küche verwandelt er rohe Zutaten in eine Sinfonie der Geschmäcker, Konsistenzen und Temperaturen, die emotionsvoll serviert werden.