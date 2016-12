Hotelmarkt Garmisch-Partenkirchen: Neues quartier mit Zugspitzblick

01.12.2016 Top hotel

Anfang November hat das quartier in Garmisch-Partenkirchen eröffnet. Das Apartment-Hotel liegt direkt am historischen Ortskern und besticht durch eine moderne, klare Holz-Architektur. Zum quartier gehören eine Tagesbar und ein Forum für Veranstaltungen, Kongresse und Workshops.

Das neue Hotel, Mitglied bei den BIO HOTELS, verdankt seine Existenz dem Umstand, dass die Einwohner von Garmisch-Partenkirchen eigentlich gar kein weiteres Hotel mehr wollten. Auch der Projektentwickler Theo Peter hatte das 2009 zunächst gar nicht im Sinn, als er für den Verein zum Erhalt der historischen Bau- und Landschaftsstruktur in Garmisch-Partenkirchen ein innovatives, nachhaltiges Wohnprojekt auf dem ehemaligen Krankenhausareal konzipierte. Der Verein hatte mittels eines Bürgerentscheids verhindert, dass an diesem Standort ein Hotel-Großprojekt der Luxusklasse realisiert wird. Stattdessen ist unter der Federführung von Theo Peter ein Quartier mit 29 Wohneinheiten in moderner Holzarchitektur entstanden und in direkter Nachbarschaft das Apartment-Hotel quartier.

Das quartier bietet 18 Apartments für bis zu drei oder vier Personen, darunter auch eine barrierefreie Lodge. Jedes Apartment hat einen Wohn- und Schlafraum, eine kleine Küche mit Sitzecke und eine extra Schlafstube. Die Lodges im Obergeschoss haben eine offene Galerie mit Hängematte. Auf Fernseher wurde verzichtet, Internetzugang ist optional: Die Gäste können ihre Lodge an der Hotelrezeption online oder offline schalten lassen. Zum Hotel gehört außerdem eine Tagesbar mit Dachterrasse, eine Bibliothek und ein kleiner Seminarraum. Das Forum im quartier bietet Platz für rund 150 Personen und kann für Seminare, Workshops und Tagungen mit oder ohne Service und Catering gemietet werden.