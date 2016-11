Hotelmarkt Deutschland: Best Western wächst mit 8 Balladins-Hotels

01.12.2016 Top hotel

Nachdem sich bereits im September drei Balladins der Gruppe angeschlossen haben, folgen bis Jahresende fünf weitere Häuser. Best Western überschreitet damit die 200-Zimmer-Marke, was Geschäftsführer Marcus Smola nachvollziehbarerweise freut.

Bereits im September haben sich drei ehemalige Balladins Hotels in Mannheim, Sindelfingen und Neu-Isenburg für die Marke entschieden. Fünf weitere Hotels, die auch von der GCH Hotel Group mit Sitz in Berlin gemanagt werden, folgen bis Jahresende und werden ebenfalls in die weltweit größte Gruppe individueller Hotels integriert. Somit kommen für die Marke Standorte in Troisdorf, Dortmund, Bremen, Braunschweig und Peine hinzu. Die insgesamt acht Häuser erweitern das Best Western Portfolio mit 1.023 Zimmern. Alle ehemaligen Balladins Hotels sind zum Markenwechsel umfassend modernisiert und renoviert worden.



„Wir freuen uns sehr über den Ausbau unseres Portfolios in acht Städten gleichzeitig“, sagt Marcus Smola, Geschäftsführer Best Western Hotels Central Europe GmbH, Eschborn. „Unsere Gäste werden jeweils von der zentralen Lage der Häuser profitieren. Und sie können sich auf den nun höheren, modernen Komfort aufgrund der jeweils vorangegangenen Renovierungsmaßnahmen freuen. Somit erfüllen die Hotels das Best Western Serviceversprechen und unsere hohen Qualitätsanforderungen.“ Mit den acht neuen Hotels wächst das Portfolio der Gruppe in Deutschland bis Jahresende auf 205 Häuser und mehr als 20.300 Zimmer.