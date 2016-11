Hotelmarkt Mannheim: Art-Invest Real Estate erwirbt Dorint Kongresshotel

01.12.2016 Top hotel

Art-Invest Real Estate hat das Dorint Kongresshotel Mannheim für den "Hotel-Manage to Core-Fonds" erworben. Die Transaktion erfolgte von einem geschlossenen Immobilienfonds der E&P Real Estate. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Seit der Eröffnung des Vier-Sterne-Kongresshotels im Jahre 1996 wird das Objekt in Mannheim mit direkter Anbindung zum "m:con"-Kongresszentrum am Rosengarten sehr professionell und erfolgreich unter der Marke Dorint geführt. Die Immobilien-Investment- und Managementgesellschaft Art-Invest Real Estate hat im Zuge des Erwerbs mit der Neue Dorint GmbH einen langfristigen Pachtvertrag geschlossen.

"Mannheim als Zentrum der Metropolregion Rhein-Neckar ist eine national wie international renommierte Kongressdestination und gilt als überaus stabiler Hotelstandort. Die Neue Dorint GmbH renoviert das Hotel seit dem Jahre 2012 umfassend. Der Tagungs- und Konferenzbereich, das Restaurant und die Zimmer wurden in ihrem Look & Feel mit einem Investitionsvolumen von rund sechs Millionen Euro modernisiert, um das Hotel langfristig wettbewerbsfähig am Markt zu positionieren", kommentiert Dr. Peter Ebertz, Head of Hotels bei Art-Invest.

Das Hotel verfügt über 287 Zimmer und Suiten, 13 modern ausgestattete Konferenzräume inklusive einem Ballsaal mit einer Kapazität von bis zu 1.000 Personen. Ein Restaurant mit Terrasse, eine Bar und ein Wellnessbereich mit Sauna und Fitnessraum ergänzen das Angebot für die Gäste. Die Tiefgarage mit über 200 Stellplätzen ist öffentlich zugänglich.