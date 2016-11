Auszeichnung: Felix Suhner ist Schweizer Hotelier des Jahres

30.11.2016 HTR

An der Ecole hôtelière de Lausanne wurde am Dienstagabend zum zweiten Mal der „Hotelier des Jahres“ bekannt gegeben. Die Wahl der Jury fiel in diesem Jahr auf den Vollblut-Hotelier Felix Suhner, der mit seinem Familienunternehmen sehr erfolgreich auf dem Markt unterwegs ist.

An der Gala-Night in der Hotelfachschule Lausanne wurden die Gäste von Moderatorin Mélanie Freymond begrüsst. Nach einem Referat von Wilhelm K. Weber (Swiss Hospitality Solutions) folgte die Vorstellung der sieben Hoteliers, die in diesem Jahr für die Auszeichnung „Hotelier des Jahres“ nominiert wurden: Diego Glaus, Felix Suhner, Kurt Baumgartner, Clemens Hunziker, Lars Wagner, Iris Flückiger, Paul-Marc Julen.

Die Jury entschied sich für den Hotelier und Unternehmer Felix Suhner. Der 51-Jährige Aargauer und VR-Präsident der Balance Hotels, beweise immer wieder sein einmaliges unternehmerisches Talent bei der Umsetzung von herausfordernden Projekten, so die Jury. Suhner sei ein Profi, wenn es um neue Konzepte und Innovationen geht. So entwickelte er aus der „Seerose“ am Hallwilersee ein einzigartiges Resort-Hotel im Thai-Stil. In der Begründung für die Nominierung hieß es außerdem, Suhner verstehe es wie kein Zweiter, schwächelnden Betrieben mit innovativen Ideen und massgeschneiderten Lösungen zu neuer Blüte zu verhelfen.

Der gelernte Koch und Absolvent der Hotelfachschule in Luzern folgt auf Raphael Wyniger. Der Gastgeber des Basler „Teufelhofs“ gewann letztes Jahr den erstmals in der Schweiz vergebene, von Fiorenzo Fässler (Smarket AG) initiierte und von hotelleriesuisse und der Hotelfachschule EHL getragene Award.

Quelle: htr.ch