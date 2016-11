Hotelmarkt Wien: Das Mooons sperrt bald auf

30.11.2016 Top hotel

Leistbaren Luxus + elegantes Design + aufregendes Gastronomiekonzept + smarter Service – all das will das Boutique-Hotel MOOONS im 4. Wiener Gemeindebezirk küntig bieten. Für das operative Hotelmanagement konnte MOOONS die ARCOTEL Hotel AG gewinnen.

Die Bridge Group und Moser Architects feierten mit dem ersten Spatenstich am 29.11.2016 den Anfang eines neuen Boutique-Hotels in Wien. Bis Anfang 2018 entsteht am Wiedner Gürtel das Hotel MOOONS, das seinen Gästen außergewöhnliches Design und aufregende Gastronomie zu überraschenden Preisen verspricht. Bei der offiziellen Spatenstichfeier wurde auf den klassischen Spaten verzichtet und passend zum Namen des Hotels die MOOONS Flagge von den Eigentümern Michael Davidson (Bridge Group) und Arch. Dipl.-Ing. Marius Moser (Moser Architects), Mag. Stefan Hitzler, COO von MOOONS, Martin Lachout, Vorstand der ARCOTEL Hotel AG und Landtagspräsident Prof. Harry Kopietz gesetzt.

Das Hotelprojekt MOOONS wurde gemeinsam von Bridge Group und Moser Architects ins Leben gerufen. „Die Marke MOOONS steht für leistbaren Luxus, der durch ein durchdachtes, flächen- und personaleffizientes Hotelkonzept ermöglicht wird. Budget-Lösungen sind gefragter denn je – auf hochwertiges Design und intelligenten Service soll der anspruchsvolle Gast aber nicht verzichten müssen. Damit haben wir eine Nische am Markt gefunden, die so noch nicht bedient wird“, so Michael Davidson über MOOONS. Als kompetenten Partner für die Umsetzung, holte sich die Bridge Group Moser Architects an Board. Und auch Marius Moser freut sich über die Zusammenarbeit und sein jüngstes Projekt: „Für uns ist MOOONS eine spannende Herausforderung, da wir hier nicht nur die Rolle der kreativen Architekten innehaben, sondern gleichzeitig auch als Co-Investor, Eigentümer, Bauherr und Betreiber tätig sind.“