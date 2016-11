Tarifverhandlungen: NGG fordert bis zu 5,5 Prozent mehr Lohn

30.11.2016 Top hotel

Informationen der "Neuen Osnabrücker Zeitung" zufolge fordert die Gewerkschaft NGG für mehr als 2,2 Millionen Beschäftigte im Hotel- und Gaststättengewerbe sowie bei Lebensmittelproduzenten ein Lohnplus von bis zu 5,5 Prozent. Auf dem Verhandlungstisch liegen zudem die sogenannten »Demografie-Tarifverträge«.

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) fordert in der anstehenden Tarifrunde für die mehr als 2,2 Millionen Beschäftigten aus der Lebensmittelbranche sowie dem Hotel- und Gaststättengewerbe 4,5 bis 5,5 Prozent mehr Geld. Das berichtet die "NOZ" unter Berufung auf einen Beschluss des NGG-Hauptvorstandes. Damit hat die NGG als eine der ersten großen Gewerkschaften eine Forderung für die Tarifrunde 2017 aufgestellt.

Neben einer Erhöhung der Entgelte strebt die Gewerkschaft sogenannte Demografie-Tarifverträge in den beiden Branchen an. Laut NGG-Vizevorsitzendem Claus-Harald Güster sollten in diesem Zuge die Arbeitsbedingungen "der Beschäftigten verbessert werden, damit diese gesund die Regelarbeitszeitgrenze erreichen".