ACHAT Hotels: Neue Marke feiert Richtfest

29.11.2016 Top hotel

Am 24. November haben die ACHAT Hotels gemeinsam mit der Kindermann Immobilien KG und weiteren Projektpartnern in Leipzig Richtfest gefeiert. Das Hotel, das derzeit in Leipzig entsteht, gehört zu der neuen Marke LOGINN by ACHAT.

Der Newcomer ist das erste Premium-Budget-Hotel der Gruppe. Der Neubau hat insgesamt 170 Zimmer, eine Lobby, Restaurant, Bar sowie zwei Seminarräume; außerdem gibt es einen Fitnessraum. Das Zentrum bildet die Lounge mit Media und Play Corner. Die Eröffnung ist für September 2017 geplant.

Bei LOGINN setzt die Hotelgruppe mit Sitz in Mannheim den Schwerpunkt auf Technik und Design und das zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Konzept richtet sich an Geschäfts- und Privatreisende, die Wert auf ein funktionales, modernes und zentral gelegenes Hotel legen. Bei den Hotels handelt es sich ausschließlich um Neubauten, die den spezifischen Gegebenheiten des Standortes angepasst werden.

Wilhelm Kotter, Geschäftsführer der ACHAT Hotels, dankte in seiner Rede allen, die an dem Projekt beteiligt sind: Der Kindermann Immobilien KG als Bauherrn, den Projektpartnern, dem Architekten und den einzelnen Gewerken. Einen besonderen Dank richtete Kotter an den Pre-Opening-Manager Herrn Axel Kross, der alle Maßnahmen zu diesem Projekt koordiniert.