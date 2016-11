Hotelmarkt International: Das sind die spannendsten Openings des nächsten Jahres

28.11.2016 Top hotel

Von Büsum bis Dubai: 2017 werden zahlreiche außergewöhnliche Hotels eröffnet. Sei es in einer gläsernen Box, in einem Kunsthotel oder Wandern im hoteleigenen Naturschutzgebiet.

Dubai: Luxuriöse Glasboxen

Die Architektur des Royal Atlantis erinnert an übergroße Glasboxen, die unregelmäßig aufeinander gestapelt wurden. In den 46 Stockwerken wurden 800 Zimmer und 231 Wohnungen eingerichtet, alle mit Blick auf das Meer und die künstlich erschaffene Inselgruppe The Palm. Das Luxushotel soll im Dezember 2017 eröffnet werden und ist ein Schwesterhotel des Atlantis The Palm. Gäste haben Zugang zu beiden Resorts. Das Royal Atlantis ist umgeben von privaten Gärten mit Infinity-Pools, inklusive Meerblick. Außerdem stehen den Gästen ein Aquarium, ein zwei Kilometer langer Sandstrand und ein Wasserpark zur Verfügung. Besonderes Highlight ist der Hotelpool in 90 Metern Höhe.

Dubai: Übernachten auf der Seepferdchen-Insel

Glas ist auch das vorherrschende Material des Bulgari Hotels und Resorts auf Jumeira Bay Island in Dubai und die Verzierungen am Außengebäude erinnern an weiße Korallen. Die luxuriösen 100 Zimmer und Suiten des Hotels sowie 20 Villen umringen den Yachthafen der berühmten Seepferdchen-Insel und bieten freien Blick auf Meer, Umgebung und Dubais Skyline. Die italienische Architekturfirma Antonio Citterio Patricia Viel and Partners entwarf das weltweit fünfte Bulgari Hotel und Resort, weitere sind in Moskau, Peking und Shanghai geplant.



Stockholm: Kunst und Komfort

Das At Six ist das neueste Mitglied im Portfolio der Nordic Hotels & Resorts und im Zuge der Partnerschaft ist es für Preferred Hotels & Resorts die erste Präsenz in Skandinavien. Ab März 2017 öffnet das moderne Kunsthotel am Brunkebergstorg seine Pforten und empfängt in 302 Zimmern und 41 Suiten seine Gäste. Besonders spektakulär wird die 85 Quadratmeter große Präsidenten-Suite mit privater Dachterrasse. Die Architektur und das Design des Gebäudes entstammen der Feder der Londoner Architektur-Firma Universal Design Studio und die Kunst, die überall im Hotel zu finden ist, bringt der ehemalige schwedische Museumsdirektor Sune Nordgren mit ein.



München: Übernachten im „exklusivsten Wohnzimmer“ der Stadt

Im Herbst 2017 eröffnet mit dem BEYOND by Geisel die erste Luxus-Stadtresidenz direkt am Marienplatz. Gäste sollen sich in der exklusiven Unterkunft wie zuhause fühlen, dafür sorgen das einladende Wohnzimmer, die Wohnküche und der 24 Stunden Concierge-Service. Verantwortlich für das Design der Residenz sind die spanischen Architekten von Nieto Sobejano Arquitectos. Highlight sind acht Zimmer mit direktem Blick auf das Rathaus mit dem berühmten Glockenspiel. Aber auch aus den anderen der insgesamt 20 Zimmer und Suiten haben Gäste durch deckenhohe Fenster Panoramaausblicke auf den Viktualienmarkt und die Dächer der Stadt.



Chalkidiki: Sandstrand und eigenes Naturschutzgebiet

Ende Juni 2017 eröffnet auf der nordgriechischen Halbinsel Chalkidiki ein neues Luxushotel als Teil des bereits bestehenden Sani Resorts. Von allen 136 Zimmern und Suiten des Sani Dunes haben Gäste, die älter als zwölf Jahre sein müssen, freie Sicht und Zugang zum Ägäischen Meer. Außerdem stehen ein sieben Kilometer langer Sandstrand, ein privater Yachthafen und ein hoteleigenes Naturschutzgebiet zur Verfügung.



Nordsee: Büsumer Krabben und Meer

Im Juli 2017 öffnet die Küstenperle in Büsum mit 92 Zimmern und Suiten ihre Pforten. Das Vier-Sterne-Hotel ist, passend zur Lage direkt an der Nordsee, modern-maritim eingerichtet. Das Angebot des Hotels, das direkt an der „Perlebucht“ liegt, richtet sich besonders an junge Familien. Im Hotelrestaurant Deichperle werden den Gästen norddeutsche Spezialitäten wie Büsumer Krabben serviert, die von den Köchen des Hauses neu interpretiert werden. Sollte das Wetter nicht strandtauglich sein, können Gäste sich in der Bibliothek aufhalten oder in einem der vier Anwendungsräume Massagen genießen. Besonders exklusiv sind die beiden Wellness-Suiten in der obersten Etage mit eigener Sauna, freistehender Badewanne und privatem Außenbereich.

