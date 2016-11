Mannequin Challenge: Der Stanglwirt steht still

28.11.2016 Top hotel

Bei der Verleihung des Familiy Cup 2016 durch den Freizeit-Verlag Landsberg im Bio-Hotel Stanglwirt herrschte drei Minuten lang absolute Bewegungslosigkeit. Die Teilnehmer entschlossen sich spontan zu einer Mannequin Challenge.

"Das versuchen wir jetzt einfach", dachten sich die Gäste, und so entstand in der urigen Stanglalm eine herrliche Erinnerung an einen unvergesslichen Abend:

Auf unserer Facebook-Seite können Sie den Beitrag liken und teilen: https://de-de.facebook.com/tophotel