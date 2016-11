Hotelgeburtstag: The Hongkong and Shanghai Hotels feiern mit Riesenballons

28.11.2016 Top hotel

Mit einer eleganten Gala haben die diesjährigen Feierlichkeiten zum 150. Geburtstag der Hongkong and Shanghai Hotels, Limited, Muttergesellschaft der Peninsula Hotels, ihren Höhenpunkt gefunden. Rund 2.000 geladene Gäste feierten im Peninsula Hong Kong das Jubiläum der traditionsreichen Hotelgruppe.

Highlight war die Präsentation von sieben bis zu 20 Meter hohen Heliumballons. Jeder, über einen Zeitraum von neun Monaten und in 10.000 Arbeitsstunden von Hand gefertigt, steht symbolisch für die berühmtesten Wahrzeichen der HSH – von der Peak Tram über den 1934er Phantom Rolls-Royce des Peninsula bis hin zu einem gigantischen Pagen.

Noch bis 27. November schmücken die riesigen Themenballons die Fassade von Hongkongs Hotelikone. Im kommenden Jahr werden sie auf Weltreise zu den Peninsula Häusern geschickt.

1866 als The Hongkong Hotel Company, Limited, gegründet, war HSH eine der ersten notierten Gesellschaften an der Hongkonger Börse und ist derzeit das älteste eingetragene Unternehmen im Hongkonger Handelsregister. Der Auftakt zur wohl exklusivsten Party des Jahres begann in den frühen Morgenstunden: 150 Studenten gratulierten mit einem spektakulären Foto: In weiße Uniformen der Pagen gekleidet, bildeten sie auf dem Helikopterlandeplatz des Peninsula Hong Kongs den Schriftzug "HSH 150".

Ein Making-of-Video der Hoteldekoration finden Sie unter folgendem Link: http://news.peninsula.com/embed/video/13501/