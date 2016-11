Hotelmarkt International: Louvre Hotels Group feiert Jubiläum und plant Expansion

Bildquelle: Der öffentliche Bereich „Le Comptoir“ bei Campanile zeigt sich in gemütlich-skandinavischem Design / Louvre Hotels Group

Mit der Eröffnung des ersten Campanile-Hotels in China, mitten im Geschäftsviertel Huangpu in Shanghai, feierte die französische Louvre Hotels Group (LHG) im Oktober 2016 das 40-jährige Bestehen ihrer Economy-Marke. Für das Konzept von Campanile gibt es weitere Expansionspläne, auch in Deutschland.

Dass die Feierlichkeiten in der bedeutendsten Industriestadt der Volksrepublik stattfanden, gilt als wichtiges symbolisches Zeichen für die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Gesellschafter Jin Jiang International. Neben den bisher 376 Campanile-Hotels in acht Ländern, sollen bis 2020 in China 250 weitere Campanile-Häuser eröffnen.

Kurz- bis mittelfristig möchte LHG mit Campanile ihre vierte Marke auch im deutschen Raum einführen. Mit „Golden Tulip“, „Tulip Inn“ und „Première Classe“ konnte das hiesige Portfolio der zweitgrößten Hotelkette Europas in den letzten zwei Jahren bereits von acht auf 43 Häuser mehr als verfünffacht werden.

Pierre-Frédéric Roulot, CEO der Louvre Hotels Group und CEO der Group du Louvre, ist sich sicher: „Die unkomplizierte und loungige Gestaltung unserer Campanile-Häuser sowie das moderne Design werden unsere deutschen Kunden ansprechen. Wir möchten eine einladende Alternative zu etablierten Economy-Marken bieten und sind derzeit sehr aktiv auf der Suche nach passenden Immobilien, Pachtverträgen sowie Franchisenehmern, mit denen wir unser Vorhaben schnellstmöglich in die Tat umsetzen können.“

Seit der Gründung im Jahre 1976 setzt Campanile immer wieder neue Standards in der Economy-Hotellerie und hat dieses Segment revolutioniert. Die Marke steht für Geselligkeit und Authentizität, komfortable Zimmer mit hochwertigen Betten und kostenfreien WLAN-Zugang sowie kreative Küche und einer Lounge-Bar. Businessgäste profitieren von geräumigen, voll ausgestatteten Tagungsräumen mit modernster Technik. Die großen Bemühungen um die Zufriedenheit der Gäste bleiben nicht ungeachtet: 80 Campanile-Hotels haben 2013 das „Tripadvisor Certificate of Excellence“ für herausragenden Service gewonnen.