Hotelmarkt Bayern: Althoff goes Märchenschloss

25.11.2016 Mathias Hansen

in unmittelbarer Nähe der Schlösser Neuschwanstein und Hohenschwangau entwickelt Thomas H. Althoff bis 2019 ein Ameron Hotel, das in ein 100 Jahre altes Gebäudeensemble integriert wird.

Das neueste Hotel-Projekt der AMERON Hotel Collection als Teil der Althoff Hotel Gruppe wird sowohl über 135 Zimmer verfügen als auch über eine hochwertige Gastronomie, eine luxuriöse Spa-Landschaft sowie einen modernen Tagungsbereich. Unter Verwendung von hochwertigen und natürlichen Materialien wird dafür in Hohenschwangau ein über 100 Jahre altes Gebäudeensemble um die Traditionshäuser Alpenrose, Jägerhaus und Schlosshotel Lisl in ein einheitliches und nachhaltiges Hotelkonzept integriert.

Verantwortlich für den Bau des Hotels ist der Wittelsbacher Ausgleichsfonds (WAF). Michael Kuemmerle, Vorsitzender der Geschäftsführung des Wittelsbacher Ausgleichsfonds: „Das neue Hotel wird die Attraktivität dieses einzigartigen Standorts weiter erhöhen und neue Gästegruppen für Hohenschwangau interessieren.“ Aus dieser Überzeugung heraus hatte der WAF bereits in einem ersten Schritt den Bau des Museums der Bayerischen Könige und die Sanierung des Hotels Alpenrose initiiert und umgesetzt.

Kulinarischer Höhepunkt sind die an die verschiedenen historischen Gebäude und ihre Geschichte angepassten Gastronomie-Konzepte. So richtet sich das Restaurant im ehemaligen Hotel Lisl mit seinem großen Wintergarten an Frühstücksgäste des Hotels und Tagesgäste, die sich vor dem Fußweg zum Schloss Neuschwanstein stärken möchten. Das Schlossbräu serviert regionale bayerische Küche in rustikalem Ambiente. Im Restaurant Alpenrose im ehemaligen gleichnamigen Hotel wird hingegen feine Kulinarik und individueller Service geboten. Die große Terrasse am See oder die Alpsee Lounge laden außerdem zu Kaffee und Kuchen am Nachmittag oder zu einem Aperitif mit Seeblick am Abend ein.



Auch Edgar Lichter, Geschäftsführer der AMERON Hotel Collection, zeigt sich von der Vielfalt des Konzepts begeistert: „An diesem traumhaften Ort werden wir Nachhaltigkeit, Wohlfühlatmosphäre und Authentizität zu einem Gesamtkunstwerk verbinden. Kunst und Design, Nachhaltigkeit und Service sowie die Genussmanufaktur sind Kernpositionierungen der jungen Marke Ameron. Der künftige Standort unterstreicht diese klare Positionierung perfekt.“