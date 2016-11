Hotelmarkt International: Deutsche Hospitality expandiert nach Kap Verde

24.11.2016 Top hotel

Die Hotelgesellschaft der Seigenberger AG setzt ihr internationales Wachstum fort und erschließt ein weiteres afrikanisches Land: Auf Kap Verde entstehen bis 2020 zwei neue Hotels.

Die Hotelgruppe hat Management-Verträge mit Resort Group plc für zwei Projekte auf den Kapverdischen Inseln unterschrieben und siedelt dort ihre Marken Steigenberger Hotels and Resorts und Jaz an. Die beiden Newcomer entstehen auf einer gemeinsamen Liegenschaft am Strand von Santa Monica auf der Insel Boa Vista; die östlichste und drittgrößte der Kapverdischen Inseln erfreut sich zunehmender Popularität. Die Häuser werden rund 200 Zimmer (Jaz) beziehungsweise bis zu 350 Zimmer (Steigenberger) umfassen.

Rob Jarrett, CEO The Resort Group plc sagt: "Wir freuen uns, mit Deutsche Hospitality zusammenzuarbeiten und gemeinsam zwei neue Weltklasse-Hotels und Resorts nach Kap Verde zu bringen. Kap Verde ist eine wachsende touristische Destination. Fantastisch warme Temperaturen das ganze Jahr über und unberührte Strände machen es zum perfekten Urlaubsziel."