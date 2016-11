Hotelmarkt Baden-Württemberg: Premiere für das erste Dekra Hotel

24.11.2016 Carsten Hennig

Überraschung beim Meetingplace in München: Dekra tritt erstmals als Hotelmarke auf und übernimmt das Best Western Hotel Sonnenbühl in Altensteig-Wart (Nord-Schwarzwald).

Das Dekra-eigene Congresshotel in Wart firmiert um (seit 1999 Best Western) und bietet Schulungen in Sachen Hotelsicherheit, wie Projektleiter Michael Boucher berichtet. Geboten werden in dem 146-Zimmer-Tagungshotel sehr großzügige Veranstaltungsräume und ab 2018 ein neu gebautes Kongresszentrum.

Weitere Infos folgen in Kürze.