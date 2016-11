Marketing: Das Palatin steht Kopf

24.11.2016 Top hotel

Das Best Western Plus Palatin Kongresshotel hat ab sofort ein neues Logo: Aus „Palatin“ wird „Das Palatin“. Begründung: "Das Hotel ist einzigartig und verdient somit den bestimmten Artikel." Neu ist auch der Blog hotellerie-ist-zukunft.de, in dem u.a. Geschäftsführer Klaus M. Schindlmeier zur Feder greift.

Um zu zeigen, dass im Palatin anders gedacht wird und Kreativität, Inspiration und Gastlichkeit die hervorstechenden Merkmale des Hauses und der rund 110 Mitarbeiter sind, wurden einige Buchstaben im Logo auf den Kopf gestellt. Der Claim „Das Palatin ist, was du draus machst“ ist zudem deutlich sichtbarer Bestandteil des neuen Logos – eingefärbt in den Farben der Bereiche des Hauses: Blau steht dabei für das Hotel, Orange für Tagung & Seminar, Dunkelrot für das Eventbüro Palatin Concept, Grün für das Restaurant, Rosa für Feiern und Lila für Kultur.

Damit nicht genug: Das Palatin hat vor kurzem unter www.hotellerie-ist-zukunft.de einen Blog lanciert, der sich weniger der eigenen Markenpräsentation, sondern vor allem der Imageförderung der Hotellerie- und Gastronomiebranche insgesamt verschrieben hat. Dort stehen eigene Berufserfahrungen und Visionen von Geschäftsführer Klaus Michael Schindlmeier wie auch der Mitarbeiter zur Diskussion.