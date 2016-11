Auszeichnung: Ringhotel Birke unter den besonders familienfreundlichen Arbeitgebern

23.11.2016 Top hotel

Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel, Eric Schweitzer, Präsident des DIHK, und Guido Zöllick, neu gewählter Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (DEHOGA Bundesverband), würdigten am DEHOGA-Branchentag den vorbildlichen Einsatz von sieben Unternehmen für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie in der Gastronomie und Hotellerie.

In der Kategorie „Kleine und mittlere Unternehmen“ wurden geehrt:

• das Familotel Ebbinghof aus Schmallenberg in NRW

• der Landgasthof Rössle aus Stimpfach-Rechenberg in BW

• das Ringhotel Birke aus Kiel

In der Kategorie „Große Unternehmen“ ging die Auszeichnung an:

• die Hamburger Block Gruppe

• die Münchner Käfer-Gruppe

• die SEETELHOTELS von der Ostseeinsel Usedom

Einen Sonderpreis vergab die Jury an das Kunstcafé EinBlick in Kaarst (NWR) für sein beachtenswertes Arbeitsprojekt für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung. „Motivierte und zufriedene Mitarbeiter sind unser wertvollstes Gut und Voraussetzung dafür, unseren Gästen den besten Service zu bieten. Familienfreundliche Arbeitsbedingungen sind ein wichtiger Baustein, um Mitarbeiter für Gastronomie und Hotellerie zu begeistern und in der Branche zu halten“, betont Präsident Zöllick das Engagement des DEHOGA-Bundesverbandes.

Der DEHOGA Bundesverband und der deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) stellten zudem die Broschüre „Vereinbarkeit von Beruf und Familie in der Hotellerie und Gastronomie. Aus der Praxis für die Praxis“ vor. Die Publikation stellt die Konzepte und Maßnahmen der ausgezeichneten sowie weiterer Unternehmen im Detail vor. Zudem enthält die Broschüre verschiedene Praxistipps für Unternehmerinnen und Unternehmer, die sich für eine familienbewusste Personalpolitik in ihrem Unternehmen einsetzen. Die Broschüre steht auf den Homepages der Verbände zum kostenfreien Download bereit und kann auch als Druckexemplar bestellt werden.