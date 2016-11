Hotelmarkt München: NOVUM erweitert Longstay-Portfolio

23.11.2016 Top hotel

Die Hamburger NOVUM Hotel Group erweitert ihr Portfolio der Aparthotels um ein viertes Haus. Anfang 2019 wird in Aschheim bei München ein neues Haus mit 170 Wohneinheiten eröffnet. Investor ist die Stuttgarter Bülow AG.

"Novum LikeApart mit derzeit zwei Häusern in Erlangen und Fürth und einem Entwicklungsprojekt bei Nürnberg wird nun im wirtschaftlich starken Bayern gezielt ausgebaut", berichtet David Etmenan, geschäftsführender Gesellschafter der NOVUM Group (Foto).

In Kombination zum bestehenden Portfolio der Novum Group Hotels und Franchisehotels wird das Angebot für Geschäftsreisende im Extended Stay-Segment nach einer sorgfältigen Standortprüfung gezielt ausgebaut. "Für NOVUM LikeApart fokussieren wir unsere Expansion auf echte Dampfregionen in Industriemetropolen", so Etmenan.

Die Hamburger Hotelgruppe hat die 2014 gegründete Kollektion der LikeApart Hotels in Erlangen und Fürth/Bayern von der P&P Gruppe übernommen. Mit den Aparthotels und Serviced Apartments entwickelt die Unternehmensgruppe das Segment der Mikroapartments weiter. Dabei wird besonders Wert auf komfortable Ausstattung, smarte Services und Dienstleistungen on Demand gelegt.