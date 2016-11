mbt Meetingplace: Die MICE-Branche trifft sich in München

22.11.2016 Top hotel

Am Donnerstag, den 24. November treffen sich Entscheider aus der MICE-Branche in München, um sich auf der mbt Meetingplace über Trends und Themen, Locations und Destinationen auszutauschen. Die Fachmesse für Geschäftsreise-, Tagungs- und Veranstaltungsplaner/-innen findet im Postpalast der bayerischen Landeshauptstadt statt. Mit mehr als 150 Ausstellern ist die ganze Vielfalt der MICE-Branche vertreten.

Die Geschäftsreise- und MICE-Branche ist in steter Bewegung. Eventformate ändern sich, technologische Entwicklungen revolutionieren den Geschäftsreise- und Veranstaltungseinkauf, Themen wie Nachhaltigkeit und neue Eventarchitekturen stellen Veranstaltungsplaner und Travel Manager stetig vor neue Herausforderungen. Lösungen für diese Herausforderungen bietet der mbt Meetingplace am 24. November von 9 bis 17.30 Uhr in München.

Die über 150 Aussteller präsentieren sich auf 650 Quadratmetern Ausstellungsfläche in den geschichtsträchtigen Räumlichkeiten des Münchener Postpalastes – darunter nationale wie internationale Hotels, Eventlocations, Messezentren und Destinationen, aber auch Veranstaltungsdienstleister, Anbieter von Konferenztechnik, Rahmenprogrammen und Teilnehmermanagementsystemen, sowie Dienstleister für Geschäftsreisen finden den Weg in die bayrische Landeshauptstadt.

An einem Tag erleben Eventmanager und Veranstaltungsplaner somit die gesamte Bandbreite der MICE-Branche, ihre neuesten Trends und Herausforderungen – und nehmen darüber hinaus die eine oder andere Idee für zukünftige Geschäftsreisen und Firmenevents mit auf den Heimweg.

Unter den Ausstellern befinden sich auch drei Nominierte für den Location Award 2016, der am 17.10. vor über 500 geladenen Gästen in Berlin vergeben wurde. Nominiert in der Kategorie „Hotel-Eventlocation“ waren das Estrel Congress & Messe Center, die Grand Hall Zollverein und die Spreespeicher GmbH.

Einen kompletten Überblick über die Aussteller des mbt Meetingplace finden Sie unter http://www.meetingplace.de/programm-tickets/ausstellerliste.html

Das umfangreiche Programm ist schon vorab hier einzusehen: http://www.meetingplace.de/programm-tickets/programm-muenchen-2016.html