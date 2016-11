Hotelmarkt Deutschland: IntercityHotels stärkt Präsenz in Hannover

22.11.2016 Top hotel

Im Herzen der Stadt Hannover auf der Berliner Allee entsteht ein neues IntercityHotel. Es ergänzt das bereits bestehende Haus der Marke an der Südwestseite des Hauptbahnhofs.

Die Eröffnung des Newcomers mit 220 Zimmern und fünf Konferenzräumen ist für 2019 geplant. Modernes Innendesign des italienischen Architekten Matteo Thun sorgt für helle, großzügige Räume mit Wohlfühlatmosphäre. Mit dem Intercity Braunschweig ist vor Kurzem das erste Haus der Gruppe im neuen Stil von Matteo Thun an den Start gegangen (wir berichteten).

„Die steigende Nachfrage sowohl nach Zimmern als auch Konferenzflächen veranlasst uns dazu, unsere Kapazitäten in Hannover zu erweitern. Wir sind mit der Marke IntercityHotel bereits sehr erfolgreich in der Stadt positioniert und werden an diese Entwicklung anknüpfen“, so Puneet Chhatwal, CEO Deutsche Hospitality. Das neue IntercityHotel Hannover wird über einen Pachtvertrag betrieben; Vertragspartner ist die BauWo Grundstücksgesellschaft.