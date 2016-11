Mobile Payment: Studie zeigt Vorbehalte der Deutschen

22.11.2016 Top hotel

Für die einen ist es längst schon tägliche Routine, für andere liegt mobiles Bezahlen noch in ferner Zukunft. Wie eine aktuelle Studie der ING DiBa nun zeigt, stehen nicht alle Deutschen den neuen Technologien aufgeschlossen gegenüber. Das wird langfristig auch die Online-Bezahlung im Hotel beeinflussen.

Die Deutschen lieben ihre Münzen und Scheine. Laut einer repräsentativen Befragung der ING DiBa haben lediglich 31 Prozent der befragten Deutschen angegeben, dass ihre Bargeldnutzung in den vorangegangenen zwölf Monaten abgenommen hat. Einen niedrigeren Wert gab es mit 28 Prozent nur in Österreich.

Zum Vergleich: Im Durchschnitt gaben europäische Verbraucher zu 53 Prozent an, weniger Bargeld als noch ein Jahr zuvor zu nutzen. Spitzenreiter sind hier Italien und die Türkei, wo rund zwei Drittel der Befragten angaben, ihre Bargeldnutzung während des letzten Jahres verringert zu haben. Auch diese Zahlen läuten jedoch kein baldiges Ende des Bargelds ein. Zwar gaben europaweit diejenigen Befragten, die bereits weniger Bargeld als ein Jahr zuvor nutzten, zu 85 Prozent an, dass sich ihre Bargeldnutzung in Zukunft vermutlich weiter verringern werde. Diejenigen, die bislang Münzen und Scheinen die Treue halten, wollen das jedoch auch weiterhin tun: Unter den Befragten, deren Bargeldnutzung sich während der letzten zwölf Monate nicht verringert hatte, gingen 79 Prozent davon aus, dass das auch so bleiben wird.

Angesichts der deutschen Vorliebe für Bargeld verwundert es auch nicht, dass man hierzulande neuen Bezahlmethoden eher skeptisch gegenübersteht. Nur 34 Prozent erwarten, in Zukunft verstärkt ihr Smartphone für Zahlungen zu verwenden – der europäische Durchschnitt liegt hier bei 52 Prozent. Auch haben 68 Prozent Sicherheitsbedenken gegen die Nutzung kontaktloser Zahlungen, europaweit sind dies lediglich 54 Prozent.

Eine App zur Durchführung von Zahlungen haben 29 Prozent der Besitzer von Smartphones oder Tablets schon einmal verwendet – aber nur 16 Prozent sind sich sicher, eine solche App auch in den kommenden zwölf Monaten zu verwenden, weitere 24 Prozent halten es für wahrscheinlich. Zum Vergleich: Europaweit haben 40 Prozent schon einmal eine solche App eingesetzt und insgesamt 56 Prozent werden dies sicher oder wahrscheinlich im nächsten Jahr wieder tun. Dabei geben 75 Prozent (Deutschland: 76 %) an, dass sie in eine solche App am meisten Vertrauen hätten, wenn diese von ihrer Hausbank angeboten wird.

Insgesamt steigt auch in Deutschland die Akzeptanz mobiler Services von Banken und anderen Anbietern. Aber wenn es um die tatsächliche Durchführung von Zahlungen geht, vertraut man hierzulande lieber auf altbewährte Methoden. Bemerkenswert daran ist, dass als Grund für die Nutzung von Bargeld gerne die bessere Kontrolle angeführt wird, die man damit über seine Ausgaben hat.

