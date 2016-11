Hotelmarkt Hessen: Hotel-Neubauten in Frankfurt und Offenbach

22.11.2016 Top hotel

Am Main tut sich viel in Sachen Hotellerie: In Frankfurt-Niederrad entsteht bis voraussichtlich Ende 2017 an der Galopprennbahn ein neues Luxushotel, dessen Bau allerdings nur langsam voran kommt. Im benachbarten Offenbach muss erst noch ein Bestandsgebäude abgerissen werden, bevor mit dem Neubau begonnen wird, in dem 2019 unter anderem ein Holiday Inn Express einziehen soll.

Der Vertrag zwischen der Stadt Frankfurt und der Huarong-Gruppe, die als Investor und Bauherr des neuen Fünf-Sterne-Hotels fungiert, wurde bereits vor zehn Jahren unterzeichnet; 2008 erfolgte der symbolische Spatenstich mit der Ankündigung, das Hotel werde 2009 eröffnen.

Seitdem passierte oft monatelang überhaupt nichts auf der Baustelle; aufgrund von Änderungen der Baupläne und Uneinigkeiten mit der Stadt stand der Baubetrieb lange still. Inzwischen steht der Rohbau und langsam gehen die Bauarbeiten voran. Jüngste Ankündigungen gehen von einer Eröffnung zum Jahresende 2017/2018 aus.

Im Stadtzentrum von Offenbach am Main könnte es etwas zügiger gehen: Das seit sechs Jahren leerstehende ehemalige Versicherungsgebäude an der Ecke Berliner Straße/Luisenstraße soll noch Ende November abgerissen werden. An gleicher Stelle soll bis Ende 2019 ein Neubau entstehen, der neben einem Supermarkt und Wohnungen auch ein Holiday Inn Express beherbergen wird. Der Betreiber Priester Hospitality hat einen langfristigen Mietvertrag für eine Fläche von 4.500 Quadratmetern abgeschlossen, auf denen rund 160 Hotelzimmer entstehen.

