Dehoga-Präsident: Zöllick macht das Rennen

21.11.2016 Top hotel

Mit 90 von 116 gültig abgegebenen Stimmen hat die Delegiertenversammlung in Berlin soeben Guido Zöllick zum neuen Präsidenten des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (DEHOGA Bundesverband) gewählt.

Zöllick (46) ist seit 2005 DEHOGA-Präsident in Mecklenburg-Vorpommern und seit 2012 stellvertretender Präsident des DEHOGA Bundesverbandes. Gegenkandidat war Gereon Haumann (50), DEHOGA-Präsident in Rheinland-Pfalz. Ernst Fischer stellte sich nach 15 Jahren an der Verbandsspitze nicht mehr zur Wahl. Zöllick kennt die Branche von der Pike auf. Der ausgebildete Restaurantfachmann ist seit 2007 General Manager und Geschäftsführer des Hotel Neptun in Warnemünde. Der DEHOGA-Präsident wird für vier Jahre gewählt.

Hintergrund: Guido Zöllick im Interview mit Top hotel (Quelle: Th 10/16)

Was nehmen Sie aus Ihrer Erfahrung als Präsident des Landesverbands für Ihre Kandidatur mit?

Guido Zöllick: Im Rahmen meiner ehrenamtlichen Arbeit – in Mecklenburg-Vorpommern bin ich seit elf Jahren Präsident des Landesverbandes, im Präsidium des Bundes in zweiter Legislatur und als Stellvertretender Präsident seit vier Jahren tätig – konnte ich umfangreiche Ein­blicke in die Themenwelt des ­DEHOGA gewinnen, politische Lobbyarbeit im Land und im Bund aktiv gestalten sowie an der Umsetzung der durch die Entscheidungsgremien gefassten Beschlüsse mitarbeiten. Dabei habe ich folgende Erfahrung gemacht: Wenn man konsequent, ehrlich und verlässlich auftritt, wenn man die politischen Kontakte aus einer parteienunabhängigen Position heraus sucht und dort am Ball bleibt, dann kann man am effektivsten die Brancheninteressen vertreten.

Was sind Ihre vorrangigen Ziele für den DEHOGA?

Zöllick: Einerseits müssen wir uns mit unseren berechtigten Branchenforderungen durchsetzen. Der Kampf gegen den Bürokratiewahnsinn und die Flexibilisierung des Arbeitszeitgesetzes sind für mich dabei Kernthemen. Ein zentrales Thema sehe ich zudem in der steuerlichen Gleichbehandlung aller lebensmittelverarbeitenden Branchen in Deutschland. Ohne den reduzierten Mehrwertsteuersatz für Übernachtungen zu gefährden, werde ich für die Absenkung des Mehrwertsteuersatzes auf zubereitete Lebensmittel kämpfen. Anderseits werde ich meine ganze Kraft darauf verwenden, noch mehr Wertschätzung für Deutschlands Gastgeber einzufordern. Unsere gastgewerblichen Betriebe sind das weltweite Aushängeschild für die Bundesrepublik – dem muss politisch noch mehr Rechnung getragen werden als bisher.

Wo sehen Sie den DEHOGA in zehn Jahren?

Zöllick: Ich sehe den DEHOGA auch in der Zukunft als starken und erfolgreichen Interessenvertreter aller Gastgewerbetreibenden, der sich konsequent den Themen der Branche widmet, der weiterhin Erfolge in der politischen Lobbyarbeit für sich verbuchen kann und der einen Mitgliederzuwachs auf allen Ebenen verzeichnet. Mein Ziel ist es, den DEHOGA noch schlagkräftiger und zukunftsfähig um die Bedeutung des Gastgewerbes und des Tourismus in Deutschland. Die Wertschätzung wird ähnlich groß sein wie heute gegenüber den scheinbaren Wirtschaftsgrößen aus Automobilindustrie, Maschinenbau sowie Banken und Versicherung. In Europa wird der DEHOGA im Verbund mit seinen europäischen Partnern eine zunehmend bedeutendere Rolle spielen. Unsere Landesverbände werden spezialisierte Dienstleister für unsere Mitgliedsbetriebe sein und ihre Aufgaben in Dienstleistungszentren gebündelt haben.