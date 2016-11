Gault & Millau 2017: Höchstwertungen für Althoff-Restaurants

21.11.2016 Top hotel

Der neue Gault & Millau für das Jahr 2017 wurde am 14. November 2016 im Althoff Grandhotel Schloss Bensberg präsentiert. In dem renommierten Restaurantführer wurde neben dem gastgebenden „Vendôme“ auch das Restaurant „Überfahrt“ am Tegernsee mit Höchstwertungen bedacht.

Marco Franzelin, Sommelier des Restaurants „Vendôme“ im Althoff Grandhotel Schloss Bensberg in Bergisch Gladbach, wurde zum Sommelier des Jahres 2017 gekürt. Der Küchenchef des „Vendôme“, Joachim Wissler, erhielt für seine Meisterleistungen die Höchstnote von 19,5 Punkten, bereits zum elften Mal in Folge. Der Spitzenkoch Christian Jürgens des zum Althoff Seehotel Überfahrt gehörenden Restaurants „Überfahrt“ in Rottach-Egern am Tegernsee wurde wie im letzten Jahr mit 19,5 Punkten bewertet.

Damit sind unter den fünf besten Restaurants Deutschlands zwei Küchen der Althoff Hotel Collection zu finden. Die Ausgezeichneten des „Vendôme“ konnten bei den Feierlichkeiten zur Präsentation des Gault & Millau 2017 vor 60 geladenen Gästen im Grandhotel Schloss Bensberg ihr Talent direkt unter Beweis stellen.