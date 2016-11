Hotelmarkt Deutschland: A&O akquiriert Hotelimmobilie in Bremen

21.11.2016 Top hotel

Die A&O HOTELS and HOSTELS erweitern 2017 ihr Deutschland-Portfolio: 2017 kommt ein 100-Zimmer-Haus mit 400 Betten in der Nähe des Bremer Hauptbahnhofs dazu.

Im Breitenweg 55 entsteht auf vier Stockwerken das A&O Bremen Hauptbahnhof. Das ehemalige Büroobjekt mit einer Fläche von 4.000 Quadratmetern wird bis zum Sommer 2017 zum Beherbergungsbetrieb umgebaut. Die angesetzten Bauinvestitionen inklusive Möblierung und Ausstattung belaufen sich auf sechs Millionen Euro. Wie zuvor in Salzburg (Eröffnung im Juni 2016) wird der Newcomer im Stil eines „A&O: next generation“ erbaut.

„Das neue Haus an der Weser komplettiert unsere Hotellandkarte im Norden. Die Übernachtungszahlen der Stadt Bremen steigen seit mehreren Jahren unaufhaltsam. Besonders der Städte- und Geschäftsreisetourismus boomt. In diesem Markt wollen wir mitspielen und besonders junge Leute ansprechen“, erklärt Oliver Winter, General Manager der A&O HOTELS and HOSTELS.