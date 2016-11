AccorHotels Azubi Award: Glückliche Sieger

21.11.2016 Top hotel

Die Sieger des AccorHotels Azubi Awards 2016 stehen fest: Insgesamt hatten sich deutschlandweit 34 Auszubildende aus dem Economy- und Mittelklasse- bis hin zum Luxussegment qualifiziert.

Im Rahmen eines Wettbewerbs am 17. und 18. November konnten sich die jeweils Besten in drei Kategorien durchsetzen. Gewinnerin in der Kategorie Logis ist Tanja Friedrichs aus dem Pullman Cologne, die Preisträgerin in der Kategorie F&B heißt Cara Schreiber aus dem Pullman Aachen Quellenhof, den Titel in der Kategorie Küche hat sich Kimberly Hoffmann aus dem Mercure Hotel Stuttgart City Center gesichert. Bei der abschließenden Gala im Pullman Cologne überreichte Laurent Picheral, CEO Central & Eastern Europe und Deutschlandchef der AccorHotels die Auszeichnung.

Der AccorHotels Azubi Award ist eine der erfolgreichen Nachwuchsinitiativen des größten Ausbilders in der deutschen Hotellerie. Dabei geht es nicht nur darum, den Nachwuchs im Wettbewerb gegeneinander antreten zu lassen. Die Bestplatzierten erhalten eine ganz besondere Karrierechance: Die drei können als Teil des Preises ein Jahr lang in einem AccorHotels Haus der Wahl im Ausland Erfahrungen sammeln. Die Kosten, Vorbereitung (Sprachkurs inklusive) samt Organisation übernimmt AccorHotels. Auch alle anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben Grund zur Freude. Sie können sich exklusiv für das zwölfmonatige AccorHotels Traineeship Programm qualifizieren, das sie auf erste Führungsaufgaben vorbereitet.

Foto: Die Erstplatzierten (vorne Mitte v. links n. rechts): Kimberly Hoffmann, Cara Schreiber, Tanja Friedrichs; hinten v. links n. rechts: Volkmar Pfaff, Laurent Picheral, Tina Härtig, Fabien Valentin, Michael Verhoff sowie die Cheerleader vom 1. FC Köln