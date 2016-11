Sharing-Portale: Airbnb avanciert zum Reiseveranstalter

18.11.2016 Top hotel

Die neue Funktion "Trips" wird wohl für Aufmerksamkeit bei vielen Branchteilnehmern sorgen: Airbnb baut seinen Service um Ferienaktivitäten wie beispielsweise Ausflüge zu Sehenswürdigkeiten oder Events aus. Darüber hinaus spielt das Portal mit dem Gedanken, auch Flüge einzubeziehen.

Airbnb hat gestern eine der wichtigsten Weiterentwicklungen in seiner achtjährigen Geschichte bekanntgegeben. Neben dem Angebot an privaten Unterkünften werden jetzt auch Ferienaktivitäten auf dem Portal eingebunden. Der Schritt hin zum klassischen Reiseveranstalter ist da nicht weit, denn »Flüge und andere Angebote werden folgen“, kündigt das Unternehmen an.

„Entdeckungen”, „Orte” sowie die bekannten „Unterkünfte" sind die drei Bereiche, die jetzt auf dem Portal eingeblendet werden. Mit "Trips" ist es den Usern jetzt möglich, Urlaubserlebnisse wie Ausflüge zu lokalen Sehenswürdigkeiten oder Eventszu buchen.

Vorerst gestartet wird der neue Service in zwölf Städten der USA, darunter L.A., San Francisco und Detroit. London, Paris, Havanna, Florenz, Kapstadt, Nairobi und Tokio sind international dabei.