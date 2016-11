Concierge-Service: AccorHotels bestätigt Kauf von John Paul

18.11.2016 Top hotel

Der Deal ist perfekt: Accor Hotels hat den Concierge-Service-Anbieter John Paul übernommen, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Die Übernahme war bereits im Sommer angekündigt worden (wir berichteten).

Laut der Medienmitteilung werde der Gründer von John Paul, David Amsellem, 20 Prozent Unternehmensanteil behalten. Auch werde er weiterhin als CEO des Concierge-Dienstleisters fungieren. Den Wert der Übernahme beziffert Accor auf rund 150 Millionen US-Dollar.

Der Kauf von John Paul sei ein wichtiger Schritt in der Transformation von AccorHotels in ein Unternehmen, das Reisende bei jeder Etappe ihres Weges unterstützt, so das Unternehmen. Auch John-Paul-CEO Amsellem begrüsst den Deal: „Die Synergien mit AccorHotels werden uns nie dagewesene Wettbewerbsvorteile bringen in einem Markt, der noch nie so viele Möglichkeiten bot wie heute. Die Transaktion wird ein Katalysator für unsere Entwicklung sein, das heißt: natürliches Wachstum und gleichzeitig eine Konsolidierung.“

John Paul wurde 2007 in Paris gegründet und fusionierte im Januar 2016 mit Les Concierges. Das weltweit agierende Unternehmen bietet ein Customer-Relationship-Management-System sowie eine Daten-Plattform und beschäftigt rund 1000 Mitarbeiter, die rund um die Uhr Concierge-Leistungen für die Kunden weltweit bieten.

Quelle: htr.ch