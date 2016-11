Neueröffnung: prizeotel ab 2019 in Thüringen

18.11.2016 Top hotel

Die Dynamik des Joint-ventures prizeotel / Rezidor nimmt zu: Nachdem in der vergangenen Woche der erste Schritt in Richtung Internationalisierung mit dem prizeotel Bern-City bekanntgegeben wurde, verkündete CEO Marco Nussbaum heute das nächste Projekt in Deutschland: Anfang 2019 soll das prizeotel Erfurt an den Start gehen.

Ganz überraschend kam die Nachricht nicht, kursierten doch bereits seit längerem Spekulationen über das neue Hotel in der thüringischen Landeshauptstadt. Offiziell ist jetzt, dass das prizeotel Erfurt-City ein Hotel mit 208 Zimmern im neuen Stadtquatier „ICE-City” sein wird. Die May & Co. Unternehmensgruppe aus Itzehoe (Schleswig-Holstein), Partner von prizeotel, hat von der Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen mbH (LEG Thüringen) das rund 4.000 Quadratmeter große innerstädtische Grundstück erworben. Das Interior-Design übernimmt einmal mehr Star-Designer Karim Rashid. Das Konzept beruht auf Urbanität, innovativer und kundenfreundlicher Technologie (kostenfreies Highspeed-Internet, Mobile-Check-In etc.), modernem Design und unkonventionellem Service.

„Dieses weitere gemeinsame Projekt zeigt, wie erfolgreich und fokussiert die Zusammenarbeit beider Partner verläuft. Bereits zwei Hotels in nur sechs Monaten nach Vertragsabschluss zu realisieren, unterstreicht den Erfolg des Joint Ventures eindeutig,“ erklärt Marco Nussbaum. Die Rezidor Hotel Group hat vor wenigen Monaten 49 Prozent der deutschen Economy-Design Hotelkette erworben.

prizeotel ist bereits mit 555 Hotelzimmern in Bremen, Hamburg und Hannover vertreten. Das vierte Haus der Marke, das prizeotel Hamburg-St. Pauli mit 260 Zimmern ist im Bau und wird voraussichtlich im ersten Quartal 2018 fertiggestellt und auch das prizehotel Hamburg-City wird weiter ausgebaut. In Bern entsteht Ende 2019 in Toplage das erste Schweizer prizeotel mit 188 Zimmern.