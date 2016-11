Hotelmarkt International: Tourico freut sich über starkes Plus in Lateinamerika

17.11.2016 Top hotel

Der internationale Reisegroßhändler Tourico Holidays konnte seine Übernachtungszahlen in lateinamerikanischen Hotels gegenüber dem Vorjahr um 45 Prozent steigern. Darüber hinaus verzeichnete das Unternehmen 2016 wachsende Buchungszahlen aus lateinamerikanischen Ländern und einen entsprechenden Ertragsanstieg um 70 Prozent im Vorjahresvergleich.

Das bedeutende Wachstum bei Hotelübernachtungen in Lateinamerika geht auf eine steigende Nachfrage aus wichtigen Märkten auf der ganzen Welt zurück. Hotelbuchungen aus den USA stiegen 2016 um 47 Prozent, aus Kanada sogar um 207 Prozent. Die Zahl der Buchungen aus Asien ist um 220 Prozent angewachsen – allein aus China haben Buchungen um mehr als 400 Prozent zugenommen. Die Nachfrage aus europäischen Ländern nach Hotels in Lateinamerika stieg um 37 Prozent. Australische Buchungszahlen wuchsen um 141 Prozent an.

„Es gibt eine Reihe von ermutigenden Gründen, warum der Reisemarkt LATAM (lateinamerikanische Länder) unaufhaltsam wächst und keinerlei Anzeichen für eine Verlangsamung zeigt”, sagte Gisela Blok, Vice President of Product in Lateinamerika für Tourico Holidays. Einige der südamerikanischen Länder, wie etwa Brasilien, befinden sich im Aufschwung. Gleichzeitig werden immer mehr Flüge aus Europa und Nordamerika zu sehr attraktiven Preisen angeboten und somit mehr Reisende in die Region gebracht.”

Tourico Holidays hat derzeit mehr als 6.000 Hotelpartner in Lateinamerika – einschließlich Hyatt, Starwood, Wyndham, Marriot, Hard Rock, Posadas, Barcelo, Sunset und andere große Hotelanbieter.