Neues Intercity-Konzept: Das Wirken von Matteo Thun in Braunschweig

17.11.2016 Top hotel

Es ist vollbracht: Mit dem neuen Intercity Braunschweig ist auch das neue Konzept der Business-Marke an den Start gegangen – maßgeblich beeinflusst von Matteo Thun. Auch Trendgastronom Pierre Nierhaus war mit von der Partie.

Anfang dieser Woche öffnete das IntercityHotel Braunschweig als erstes Haus der Marke mit dem neuen Innendesign von Matteo Thun. Es liegt direkt am Hauptbahnhof sowie am Shopping- und Businesscenter BraWoPark. Das Hotel der gehobenen Mittelklasse hat 174 Zimmer.

„Welcome Bar“, „Check in Islands“, „Living Room Modules“ und „Piazetta Restaurant“ sollen die öffentlichen Bereiche in ein Wohnzimmer mit Wohlfühlatmosphäre verwandeln und die Gruppe damit auf Augenhöhe von Mitbewerbern wie Aloft oder den runderneuerten Mercure-Häusern bringen. In diesem Stil ausgestattet werden nur die neuen Häuser der Gruppe, weshalb Joachim Marusczyk, Geschäftsführer der IntercityHotels GmbH, von einem „zwei Linien“-Konzept spricht. Bestehende Häuser sollen dagegen gemäß dem Design des IntercityHotel am Berliner Hauptbahnhof umgestaltet werden.

Auch das Speisenangebot der IntercityHotels wurde in Zusammenarbeit mit dem Trendgastronom Pierre Nierhaus überarbeitet. So kann der Gast in Braunschweig zwischen leichten Gerichten und bekannten Klassikern wählen. Eine weitere Neuerung ist der Einsatz der Mobile-App von hotelbird: damit können Besucher bequem ein- und auschecken, die Tür mit dem Smartphone öffnen und ihre Rechnung bezahlen.