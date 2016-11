Online-Bewertungen: Trust You hilft, Gästefeedbacks positiv zu beeinflussen

17.11.2016 Top hotel

Die Gästefeedback-Plattform Trust You hat ein wichtiges Update der Meta-Review veröffentlicht, das darauf abzielt, Online-Buchungen von Reisenden zu beeinflussen. Die TrustYou Meta-Review 2.0 generiert automatisch aussagekräftige Sätze in mehr als 30 Sprachen, die auf verifizierten Hotelbewertungen basieren und auf einer Vielzahl von Reisewebseiten und Buchungsmaschinen sichtbar sind. Wie funktioniert dies?

“Wir haben einige wichtige Verbesserungen an unserer Meta-Review vorgenommen und können somit die Erwartungen von Reisenden noch besser erfüllen. Das passt wiederum zu unserem Konzept, Gästefeedback als Ganzes zu verstehen, ” sagt Benjamin Jost, CEO von TrustYou. “Wir können somit unseren Hotelkunden helfen, Feedback zu jeder Zeit des Reiseverlaufs des Gastes ganz einfach nachzuvollziehen. Unsere Partner nutzen Meta-Reviews, um das Buchungserlebnis der Reisenden weltweit positiv zu beeinflussen.”

Zusätzlich zur verbesserten semantischen Darstellung umfasst die neue Meta-Review 2.0 auch Badges, die auf Gästefeedback basieren und herausragende Hotelattribute in jeder Stadt weltweit hervorheben. Beispielsweise zeichnen die Badges ein Hotel als “Top 1% der Locations in Paris” aus oder zeigen, dass das Hotel eine “top 2% Rooftop-Bar in Berlin” bietet.