17.11.2016 Top hotel

Best Western Hotels & Resorts gehören zu den Siegern beim Preis-Leistungs-Verhältnis in Deutschland, so das Ergebnis der aktuellen Kundenbewertungs-Studie von Deutschland Test, die im Magazin Focus (46/16) veröffentlicht wurde.

In dem Ranking „Deutschlands Preis-Leistungs-Sieger“ wurde die Marke Best Western mit rund 200 Hotels in Deutschland mit dem Deutschland Test-Siegel „Preissieger 2016“ in Gold ausgezeichnet. In der Studie wurden über 1.000 Marken aus 82 Branchen und Produktkategorien unter die Lupe genommen und mit Hilfe einer semantischen Suche Aussagen zum Preis-Leistungs-Verhältnis analysiert und ausgewertet. Zugrunde lagen 10,7 Millionen Nennungen und Kundenstimmen aus Online-Nachrichten und über eine Million Quellen aus den sozialen Medien. Erfasst wurden die Daten über den Zeitraum von einem Jahr.