MICE-Technologie: Best Western arbeitet mit MeetingMarket

Bildquelle: Best Western / MeetingMarket by Expedia

16.11.2016 Top hotel

Best Western und Expedia kündigen eine Erweiterung ihrer Partnerschaft an, um gemeinsam die Tagungswirtschaft zu erneuern. Die Kooperation sieht die Einführung der Tagungssoftware MeetingMarket in über 200 Best Western Hotels in Deutschland vor.

MeetingMarket wird ab 2017 in die Best Western Webseite www.bestwestern.de integriert und es dem Unternehmen dadurch ermöglichen, seinen Tagungsverkauf effizienter zu gestalten. Best Western zählt damit zu den ersten globalen Hotelmarken, die die Tagungssoftware für den Direktvertrieb einsetzen.

Die Software ermöglicht es Veranstaltungsplanern nicht nur in Echtzeit Verfügbarkeiten und Preise für Meetingräume und Gruppenübernachtung abzurufen, sondern auch selbstständig mit nur wenigen Klicks Verpflegung und Veranstaltungstechnik zu definieren und zu buchen. Manuelle Prozesse, welche bisher zeit- und personalintensiv waren, werden durch MeetingMarket automatisiert und beschleunigt. Kosten und Zeitaufwand werden deutlich reduziert.

Expedia hat MeetingMarket im vergangenen Jahr mit über 300 Hotelpartnern in Deutschland getestet und ermöglicht es Planern, Hotelzimmer und Meetingräume direkt online zu buchen. Darüber hinaus bietet MeetingMarket den Hotels wichtige Analysen und Auswertungen, z.B. zum Wettbewerbsverhalten.

„Die heutige Ankündigung zeigt, wie wir technische Innovationen zum Nutzen unserer Kunden und Hotels effektiv und strategisch anpassen können. Die Zusammenarbeit mit Expedia wird weiter ausgebaut und wir freuen uns darauf, gemeinsam neue Wege zu gehen", so Carmen Dücker, Deputy CEO Best Western Hotels Central Europe.

Cyril Ranque, President, Lodging Partner Services, Expedia Gruppe, fügt hinzu: “Expedia MeetingMarket wurde aus unserer Test- & Learn-Kultur heraus geboren, in der wir kontinuierlich nach neuen Lösungen suchen, um die Bedürfnisse unserer Partner und Konsumenten zu befriedigen. Die Software stellt einen großen technologischen Fortschritt dar, weg von den manuellen und ineffizienten Prozessen, die in der Tagungswelt noch immer weit verbreitet sind. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Best Western und darauf, unsere Technologiekompetenz zum Nutzen unserer Partner einsetzen zu können.“